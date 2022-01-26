الاطار: سنعمل على تفعيل الثلث المعطل في انتخاب رئيس الجمهورية

2022/01/26 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… هدد الاطار التنسيقي، الأربعاء، بالعمل على تفعيل الثلث الأكبر المعطل الذي يعطل التصويت على رئيس الجمهورية، فيما أكد أنه إذا اتخذ موقفه بالمقاطعة فلن يعود عنها.وقال عضو الاطار عارف الحمامي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، “إذا اتخذ الإطارالتنسيقي موقفه بالمقاطعة فلن يعود عنها لأنه يريد اشتراك الجميع بحكومة توافقية والمقصود […]

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