ابو رغيف يعلق على قرار نقل ملكية مسرح الرشيد لدائرة السينما والمسرح

2022/01/26 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشاد وكيل وزارة الثقافة نوفل ابو رغيف، اليوم الاربعاء، بقرار نقل ملكية مسرح الرشيد الى دائرة السينما والمسرح.وقال ابو رغيف في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة ايرث نيوز، “تحيةَ إشادةٍ وعرفانٍ وامتنان لقرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مسرح الرشيد الى دائرة السينما والمسرح”.وأضاف “اجراءٌ في محلهِ وإن كان متأخراً، وربَّ ضارّةٍ […]

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