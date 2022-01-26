دولة القانون تعليقا على قرار المحكمة: كل الخيارات مفتوحة امامنا

2022/01/26 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة للتعامل مع المشهد السياسي بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير القاضي برد الطعون في الجلسة الأولى المثيرة للجدل.وقال النائب عن الائتلاف محمود السلامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من خلال الضغوطات التي حدثت كان قرار المحكمة الاتحادية متوقعاً، ولكن باعتبارنا رجالات دولة […]

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