الكشف عن وساطة إيرانية لتوحيد الموقف الكردي

2022/01/26 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ أربيلكشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وجود وساطة إيرانية لتقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم إن "الوفد تواجد في أربيل والتقى بقيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف أن "الوفد سيلتقي بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني على أمل تقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني للخروج بمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية".

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