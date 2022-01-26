القبض على ثلاث إرهابيين خطرين بينهم المشرف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل قبل تحريرها

2022/01/26 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

افادت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء، باعتقال 3 إرهابيين خطرين بينهم المشرف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل قبل تحريرها.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل ومن خلال المعلومات الدقيقة واجباتها، حيث تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين خطرين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت ان "الإرهابي الأول اعترف بعمله فيما يسمى ديوان الجند الهندسة العسكرية تم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والانفاق على طول خط الصد قبل تحريرها، لكونه ضابط في الجيش السابق".

وأشارت الى ان "الإرهابي الثاني عمل بزرع العبوات الناسفة بما يسمى قاطع كركوك واشترك في عدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في جبل عسل وعجيل واستمر بالعمل حتى عام 2021 في انشاء الاوكار وزرع العبوات لحين القاء القبض عليه".

وأوضحت الخلية في بيانها الى ان "الإرهابي الثالث عمل بما يسمى ديوان الجند عسكر صلاح الدين الايوبي وتكليفه بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش واشترك كذلك بعمليتين ارهابيتين ضد قوات البيشمركة"، مبيناً انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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