اعترافات جديدة تطال قناص أميركي عفا عنه ترامب بقتل المدنيين العراقيين

2022/01/26 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اتهم احد جنود وحدة سيل الامريكية الخاصة في العراق قائده السابق ايدي غالاغر الذي اصدر عنه عفوا رئاسيا بوضع جنود الوحدة في مرمى النيران بشكل متعمد ومحاولة قتل زملائه بالاضافة الى جرائمه ضد المدنيين العراقيين .ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الجندي السابق في الوحدة جوش […]

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