محلياً.. انخفاض أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم

2022/01/26 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار بيع الدولار، اليوم الاربعاء، في الأسواق المحلية.وبحسب مراسل ايرث نيوز، فانه سجلت أسعار بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.ع.ع

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انخفاض أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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