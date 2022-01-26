ضبط صواريخ كاتيوشا واعتقال متهمين في بغداد

2022/01/26 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الأربعاء، بإلقاء القبض على (18) مطلوباً

قضائياً بينهم متهمين بالدكة

العشائرية، في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أنه "ضمن

الخطط المرسومة من قبل قيادة عملي

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