الإطاحة بـ3 إرهابيين بينهم المشرف على 'الخطة الدفاعية' للموصل - عاجل

2022/01/26 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن تمكن وكالة الاستخبارات من القبض على ثلاثة ارهابيين "خطرين" مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب).

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الارهابي الأول أعترف بعمله فيما يسمى (ديوان الجند الهندسة العسكرية ) تم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والانفاق على طول خط الصد قبل تحريرها، لكونه ضابط في الجيش السابق".

وتابعت الخلية، "فيما عمل الارهابي الثاني بزرع العبوات الناسفة بما يسمى قاطع كركوك واشترك في عدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في جبل عسل وعجيل واستمر بالعمل حتى عام ٢٠٢١ في انشاء الاوكار و وزرع العبوات لحين القاء القبض عليه".وأكملت، "اما الإرهابي الثالث فقد عمل بمايسمى (ديوان الجند) عسكر صلاح الدين الايوبي وتكليفه بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش واشترك كذلك بعمليتين ارهابيتين ضد قوات البيشمركة".

وأشارت خلية الإعلام إلى إنه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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