قادة الاطار: من غير المعقول اقصاء شخصيات تتمتع بثقل شعبي وانتخابي

2022/01/26 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, الأربعاء , عن ابرز مخرجات اجتماع قادة الاطار التنسيقي الذي عقد مساء امس الثلاثاء، مؤكدة أن قيادات الاطار أكدت أنه من غير المعقول اقصاء شخصيات تتمتع بثقل شعبي وانتخابي.وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اجتماع قوى الاطار التنسيقي مساء امس […]

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