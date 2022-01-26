القبض على ثلاث دواعش بينهم “قيادي بارز” في الموصل

2022/01/26 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم قيادي بارز في الموصل.وقالت الوكالة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنها “تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين خطرين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب)”.وأضافت انه “اعترف الارهابي الأول بعمله فيما يسمى (ديوان الجند الهندسة العسكرية ) […]

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