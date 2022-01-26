بين حدود إيطاليا وفرنسا..قرية خلابة لا تتحدث الإيطالية ولا الفرنسية

2022/01/26 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد اللغة البروفنسالية هي اللغة الرسمية لقرية كومبوسكورو، وهي لهجة لاتينية قديمة تعود إلى القرون الوسطى من الأوكيتان، ويعيش حوالي 30 شخصًا فقط في القرية، لكن الحياة بعيدة كل البعد عن كونها سهلة بالنسبة للسكان المحليين.

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