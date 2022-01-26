الخلية تعلن حصيلة عمليات مختلفة في بغداد

2022/01/26 | 11:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على عدد من المطلوبين في العاصمة بغداد وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "القوات الأمنية في اللوائين 23، 25 فرقة المشاة السابعة عشر، نفذت واجب بحث وتفتيش نتج عنه العثور على كدس من المواد المتفجرة من المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل السمر جنوب بغداد، احتوى على منصة لإطلاق الصواريخ، وصاروخ كاتيوشا عيار 120ملم عدد /2 مع ثلاثة صواعق، وثلاث قنابر هاون عيار 81 ملم، ولغم ضد الدروع".

وأضاف البيان "وتمكنت القطعات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على 13 متهمًا وفق مواد قانونية مختلفة بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد".

كما تمكنت "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة إجرام البياع من القاء القبض على متهمين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن جانب الكرخ، فضلًا عن القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية بعد قيامهم بإلقاء رمانة يدوية على أحد الدور في منطقة الدسيم شرقي بغداد".

وأكدت الخلية "تمت إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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