2022/01/26 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشطري ينعى أحد ضباط جهاز الأمن الوطني في واسط » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 11:21

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشطري ينعى أحد ضباط جهاز الأمن الوطني في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشطري ينعى أحد ضباط جهاز الأمن الوطني في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).