سامسونغ تعلن موعد طرح هاتفها الجديد

2022/01/26 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سامسونغ عن إقامة فعاليتها السنوية التي أطلقت عليها "Galaxy Unpacked" يوم 9 فبراير المقبل، حيث ستكشف الشركة الكورية عن سلسلة هواتفها الجديدة من نوع "إس".

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