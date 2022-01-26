الشطري ينعى ضابطاً في الأمن الوطني راح ضحية اشتباك مع مطلوبين

2022/01/26 | 11:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى جهاز الأمن الوطني، الاربعاء، وفاة ضابط أمن خلال تنفيذه مذكرة قبض بحق مطلوبين في محافظة واسط.

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وذكر رئيس الجهاز حميد الشطري، في بيان، تلقاه "ناس" (26 كانون الثاني 2022)، "التحقَ إلى محفل الشهداء فارس آخر من فرسان جهاز الامن الوطني العراقي الشهيد (ضابط الأمن: غسق فاضل عبود ) خلال أدائه الواجب المقدس وتنفيذه مذكرة قبض بحق مطلوبين في قضاء العزيزية بمحافظة واسط حيث قام أحد المطلوبين بمواجهة القوة المنفذة ما أسفر عن استشهاده، الشهيد البطل كان مثالاً عالياً في الانضباط والمهنية والشجاعة مقدماً روحهِ لخدمة الوطن والمجتمع".

واضاف الشطري "إذ ننعى شهيدنا البطل نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلته الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وختم الشطري "نعاهد شعبنا العراقي بأن يبقى جهاز الامن الوطني بضباطه ومنتسبيه عينًا ساهرة وسداً منيعا لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن".

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