هبوط العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

2022/01/26 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الأربعاء، هبوطاً خلال الدورة الآسيوية.

وحسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في اذار على USD85.16 للبرميل انخفض بنسبة 0.51%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض USD85.06 للبرميل، وقد يجد النفط الخام نقاط الدعم على USD81.90 والمقاومة على USD87.82.

عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.00% للمتاجرة به على USD95.925.

في الوقت نفسه على نايمكس هبط سعر نفط برنت لشهر نيسان بنسبة 0.44% لتتم المتاجرة به على USD86.80 للبرميل، بينما فرق النقاط السبريد بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على USD1.64 للبرميل.

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