القوات العراقية تحبط محاولة تسلل لداعش بنينوى

2022/01/26 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الأمن العراقية محاولة تسلل

لتنظيم داعش الإرهابى جنوب قضاء سنجار

بمحافظة نينوى.

وذكر القوات - في بيان اليوم الأربعاء -

أن "قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى،

أحبطت فجر اليوم، محاولة تسلل لدا

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