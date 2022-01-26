البرلمان والوقف السني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

2022/01/26 | 11:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، مع وكيل رئيس ديوان الوقف السني للشؤون الإدارية والمالية محمد صالح، الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

وذكر بيان، ان "الجانبين بحثا خلال اللقاء الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين".

وأكد شاخوان، بحسب البيان، على "أهمية إسـتمرار جهود الديوان لتقديم الخدمات وتوسيع النشاطات لتوثيق الروابط الدينية بين أفراد المجتمع وتقوية الآواصر بين الطوائف والمذاهب بما يعزز من الإسـتقرار وترسيخ مبادئ التعايش السلمي والتسـامح الديني في عموم البلاد".

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