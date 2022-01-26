2022/01/26 | 11:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء أن لب الأرض يبرد بسرعة أكبر مما كان متوقعا، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل كوكبنا.وكان لب الأرض منذ حوالي 4.5 مليار سنة، مجرد محيط عميق من الصهارة شديدة الحرارة، والتي بردت بمرور الزمن، وشكلت السطح الذي نعيش عليه اليوم.وتركت هذه العملية وراءها مجموعة من العمليات التي […]

ظهرت المقالة كيف ستكون نهاية كوكب الأرض..



دراسة خطيرة تجيب! أولاً على ايرث نيوز.

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