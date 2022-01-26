الحشد الشعبي: الطيران الاميركي يمنع اي قوات من دخول وادي حوران

2022/01/26 | 11:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الجانب الاميركي بمنع اي قوات من دخول او تغطية وادي حوران على المثلث الحدودي مع الاردن والسعودية، مبينا ان قوات التحالف الدولي استهدفت لاكثر من مرة قواتنا الامنية.وقال مصلح في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “الطيران الاميركي يفرض حظرا على الطيران العراقي على منطقة وادي […]

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