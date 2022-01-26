ابرزها الدولار.. المالكي: البرلمان الجديد سيعيد النظر بقرارات نظيره السابق

2022/01/26 | 11:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن الإطار التنسيقي ضرغام المالكي، الأربعاء، أن مجلس النواب الجديد سيعيد النظر في القرارات التي اتخذها البرلمان السابق من بينها رفع سعر صرف الدولار .وقال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي يتحرك باتجاه عودة سعر صرف الدولار الى سعره السابق وتصحيح الأخطاء والهفوات التي تسبب بها البرلمان السابق”.[…]

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