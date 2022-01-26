حملة أمنية تزج بـ135 متسولا خلف القضبان - عاجل

2022/01/26 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على 135 متسولا في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الوكالة الأمنية تمكنت من القبض على متهم بالقتل واخرين بالسرقة والتزوير فضلا عن 135 متسولاً في بغداد".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".

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