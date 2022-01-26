2022/01/26 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل الى الشريط الحدودي مع سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل الى الشريط الحدودي مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).