بالوثائق.. محكمة المنازعات الرياضي تقضي بشرعية رئاسة عبد الإله لاتحاد السباحة

2022/01/26 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قررت محكمة المنازعات الرياضية، الإقرار بشرعية اتحاد السباحة برئاسة سرمد عبد الإله.وقضت المحكمة بسلامة الموقف القانوني لعبد الإله من مدونة اللجنة الاولمبية الدولية للخلق الرياضي.وبهذا القرار سيكون عبد الإله رئيساً للاتحاد الذي يرأسه خالد كبيان.انتهى/ 25 ل

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