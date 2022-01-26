الكاظمي يصل الى الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

2022/01/26 | 11:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء الى الشريط الحدودي مع سوريا في محافظة نينوى.ذكر بيان لرئاسة الوزارء، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يصل إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى”.وأضاف انه “كان برفقته وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية […]

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