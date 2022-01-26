خارجية أمريكا تعلق على تصنيف المعارض الروسي أليكسي نافالني بقائمة الإرهاب

2022/01/26 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية إضافة روسيا لزعيم المعارضة السياسية المسجون أليكسي نافالني والعديد من حلفائه إلى سجلهم الخاص بـ"المتطرفين والإرهابيين"، ووصفت هذه الخطوة بأنها "مقلقة".

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