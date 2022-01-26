الاتحاد: وصلنا الى طريق مسدود مع الديمقراطي ونعول على التنسيقي لتمرير صالح

2022/01/26 | 11:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاربعاء، وصول الاتحاد الى طريق مسدود خلال مفاوضاته مع الديمقراطي الكردستاني بشان رئاسة الجمهورية، مبينا ان الاتحاد يعول على قوى الاطار وقناعة النواب بمرشحه لنيل الثقة في البرلمان.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الديمقراطي والاتحاد وصلا الى طريق مسدود بعد اعلان الاول ترشيحه هوشيار زيباري […]

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