الإعلام الأمني يعلن القبض على 3 عناصر من تنظيم

2022/01/26 | 11:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإطاحة بـ3 عناصر ينتمون لتنظيم "داعش"، بينهم المشرف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل قبل تحريرها.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّ "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأوضح البيان أنّ "الإرهابي الأول اعترف بعمله فيما يسمى ديوان الجند الهندسة العسكرية تم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والانفاق على طول خط الصد قبل تحريرها، لكونه ضابط في الجيش السابق".

وأضاف، "فيما عمل الإرهابي الثاني بزرع العبوات الناسفة بما يسمى قاطع كركوك واشترك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبل عسل وعجيل واستمر بالعمل حتى عام 2021 في إنشاء الاوكار و وزرع العبوات لحين القاء القبض عليه".

وأشارت الخلية إلى أنّ "الإرهابي الثالث فقد عمل بما يسمى ديوان الجند عسكر صلاح الدين الأيوبي وتكليفة بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش واشترك كذلك بعمليتين إرهابيتين ضد قوات البيشمركة".

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