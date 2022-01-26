2022/01/26 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

وصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكاظمي، وصل الى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى".

واضاف ان "وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية كانوا برفقة الكاظمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).