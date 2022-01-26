2022/01/26 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت مغنية الراب الأميركية، كاردي بي، على تعويض بقيمة 4 ملايين دولار في دعوى تشهير رفعتها ضد صاحبة مدونّة إلكترونية وصفت المغنّية بأنها "مومس" مدمنة على الكوكايين ومصابة بالهربس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أشاعت أنها مختلة ومصابة بالهربس.. كاردي بي تفوز بتعويض من "يوتيوبر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أشاعت أنها مختلة ومصابة بالهربس.. كاردي بي تفوز بتعويض من "يوتيوبر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).