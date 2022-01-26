الكاظمي يصل إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري في نينوى

2022/01/26 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري في محافظة نينوى.

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وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2022)، إنه "وصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى، برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية".

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