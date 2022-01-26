2022/01/26 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قرر الاتحاد الايراني بكرة القدم، إقامة مباراة إيران والعراق من دون حضور جماهيري.وذكر الاتحاد في بيان مقتضب نقلته وسائل اعلام إيرانية وتابعته وكالة/ المعلومة/ ان “السلطات الايرانية قررت اقامة مباراة ايران والعراق ضمن تصفيات كاس ألعالم 2022 من دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا”.وستقام المباراة عند الساعة الخامسة والنصف من مساء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباراة إيران والعراق من دون حضور جماهيري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباراة إيران والعراق من دون حضور جماهيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).