ارتفاع خزين بحيرة حمرين بعد السيول الاخيرة

2022/01/26 | 12:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مسؤول حكومي، الاربعاء، عن ارتفاع خزين بحيرة حمرين شمال شرق ديالى متر واحد بعد السيول الاخيرة.وقال عضو مجلس ناحية السعدية السابق احمد الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خزين بحيرة حمرين اقصى شمال ديالى ارتفع لمسافة متر واحد بسبب السيول الاخيرة لافتا الى ان الزيادة تصل الى 60مليون3 لترتفع اجمالي المياه الموجودة […]

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