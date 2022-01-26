التقرير الاستراتيجي الإسرائيلي: حزب الله سيحتفظ بموقع مركّز ومؤثّر في لبنان

2022/01/26 | 12:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… إستعرض التقرير الإستراتيجي السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي، في تل أبيب ‏والذي حمل عنوان “التقدير الاستراتيجي لإسرائيل 2022: زمن الحسم”، التحديات ‏الأمنية التي تواجه إسرائيل هذه السنة والفرص التي تتوافق مع مصالحها‎.‎ وتضمّن التقدير عرضاً للتحديات والتهديدات الأمنية من إيران إلى العراق وسوريا ‏ولبنان والمناطق الفلسطينية، كما من اليمن وامتداداته التهديدية الأخيرة.وتطرّق […]

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