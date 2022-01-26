تطورات حالة الطقس في العراق للايام الثلاثة المقبلة

2022/01/26 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ادلى المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء، بتطورات حالة الطقس في عموم البلاد للايام الأربعاء والخميس والجمعة.

وقال عطية في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم)، ان "هناك سحب تتواجد في بعض مدن الشمال والجنوب والفرات الاوسط والعاصمة وديالى، ستتسبب بهطول خفيف من الامطار اليوم يشمل مناطق من دهوك وشمال نينوى".

وتوقع "هطول ثلجي اليوم ،علئ مرتفعات اربيل والسليمانية ثم خلال الليل تشمل مرتفعات دهوك، مبينا انه "ستتحسن فرص الامطار صباح ونهار الخميس لتشمل زخات من الامطار الرعدية ، كل من نينوى ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك وصلاح الدين وديالى".

وأشار الى وجود "توقعات ضعيفة بهطول امطار خفيفة في البصرة ظهر اليوم، وهطول خفيف للامطار يشمل مناطق متفرقة من مدينة البصرة وجنوب ميسان فجر وصباح الخميس، كذلك هطول ثلجي خفيف يشمل المناطق الجبلية في شمال البلاد وجميع الاماكن التي يبلغ ارتفاعها 600-800 متر عن سطح البحر فقط".

وأشار الى انه "غزارة للامطار تستوجب الحذر في اربيل وبعض مناطق نينوى، الا انه لا ثلوج متوقعة علئ الموصل، اذ تستمر الحالة الممطرة علئ دهوك واربيل والسليمانية وشمال نينوى وشرق كركوك صباح الجمعة، مع استمرار هطول الثلوج علئ المرتفعات الجبلية".

وحذر من "موجات غبار بسبب نشاط الريح الغربية علئ الانبار مسببه تردي واضح للرؤية الافقية صباح الخميس تندفع نهارا نحو مدن الوسط والفرات الأوسط، مشيرا الى انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة وموجة باردة اخف شدة من الموجة السابقة ، نتوقع ان تستمر يومين لـ تنتهي يوم الاثنين، تعود بعدها للارتفاع".

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