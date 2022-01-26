الكاظمي يصل إلى منطقة حدودية مع سوريا

2022/01/26 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي، وصل الى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى".

واضاف ان "وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية كانوا برفقة الكاظمي".

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