الحزب الإسلامي: قصف قضاء الكرمة عمل ارهابي مدان والحكومة مطالبة بحماية العراقيين

2022/01/26 | 12:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستنكر الحزب الإسلامي العراقي، العمل الإرهابي الذي استهدف قضاء الكرمة ليلة أمس وخلف عدداً من الجرحى الأبرياء.واكد الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص، وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “هذا الفعل الإجرامي يأتي ضمن مخطط واضح لإثارة الفوضى في الساحة العراقية وزعزعة الاستقرار الداخلي” مشدداً على ان “ايقاف صواريخ الكاتيوشا الغاشمة بات …

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