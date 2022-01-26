2022/01/26 | 12:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حل المشاكل العالقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: 57 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول: 57 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).