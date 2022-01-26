التطرف التكنولوجي - حنان بديع

2022/01/26 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع هل بالإمكان تجنب الكارثة؟وعن أية كارثة أتحدث؟أتحدث عن "التطرف التكنولوجي" ..أعلم أن التكنولوجيا تعني التطور ولا حياة دون تطور بل هي سنة الحياة ومطالبين شئنا أم أبينا لمجاراة التطور حتى لا تسحقنا الأقدام المهرولة إلى المستقبل بشهية وحماسة، لكن، وأقول لكن بل ومهلا ،، عندما أقرأ وأتابع ما يحدث حولنا بسرعة جنوينة، إنجازات مذهلة وغريبة، فمن فندق يشبه سفينة الفضاء يخدم زبائنه دون موظفين معتم ......





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