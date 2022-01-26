مؤامرات القصر وانتقال الحكم الأموي من الفرع السفياني إلى المرواني - علاء اللامي

2022/01/26 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي إنها صفحة مهملة رغم أهميتها تاريخيا من صفحات تاريخ الدولة الأموية، هي تلك الخاصة بانتقال الحكم الأموي من الأسرة السفيانية إلى الأسرة المروانية.



سنحاول في هذا النص الإضاءة على هذه الصفحة والتعريف بأهم أحداثها وشخصياتها، آخذين بنظر الاعتبار أن تقاليد التآمر والاغتيال والدسائس في القصور الملكية والإمبراطورية ليست أمرا جديدا، ولا هي محصورة بالقصر الأموي، فقد كانت سائدة شرقا وغربا، قديما وحديثا، ولم يك ......





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