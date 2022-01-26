الكاظمي يصل إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري

2022/01/26 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل القائد العام للقوات المسلحة،

مصطفى الكاظمي، إلى منطقة الشريط

الحدودي العراقي السوري في محافظة

نينوى.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، فإن وفداً من

وزيري الدفاع والداخلية وعدداً من

القيادات العسكرية و

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