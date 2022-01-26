اجتماع مرتقب لرئاسة البرلمان قبيل موعد النزال بين صالح وزيباري

2022/01/26 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر نيابي مطلع، الاربعاء، عن اجتماع مرتقب لهيئة رئاسة البرلمان خلال الساعات المقبلة لاعلان موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مبينا ان هيئة الرئاسة ستدرس تفاصيل ادارة الجلسة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب ستجتمع خلال الساعات المقبلة لاعلان موعد الجلسة المقبلة والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.وأضاف المصدر، أن “الاجتماع […]

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