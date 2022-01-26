تدمير عدد من المضافات لداعش في حمرين - عاجل

2022/01/26 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، عن تدمير عدد من المضافات لإرهابيي داعش في سلسلة جبال حمرين.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قيادة عمليات ديالى والقطعات الملحقة بها، شرعت بتنفيذ واجب تفتيش معسكر عائشة وسلسلة جبال حمرين المحيطة به وبعدة محاور".وتابع، إن "القوات الأمنية وخلال الساعات الأولى للواجب تمكنت من تدمير عدد من المضافات لعصابات داعش الارهابية".

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