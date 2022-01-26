اختصاصية غدد صماء تستعرض العلامات المبكرة لمرض السكري

2022/01/26 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استعرضت اختصاصية الغدد الصماء، ألينا باريدو، أبرز طرق التعرف على تطور مرض السكري عند الإنسان.وفقًا للطبيبة، فإن السبب الرئيسي لزيارة مختص الغدد الصماء هو عدد من العلامات التي تشير إلى احتمال تطور مرض السكري، بحسب ما ذكر موقع “medikforum”.وأكدت الطبيبة أن “أعراض مرض الغدد الصماء واسعة ومعقدة للغاية، لذا فإن معرفة موعد […]

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