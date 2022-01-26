إليكم أطباق مع الفلفل الحار تحسّن من مزاجكم في موسم البرد القارس.. ما هي؟

2022/01/26 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال بدأ الملل الذي يلي انتهاء عطلات آخر السنة يتسلّل إلى حياتك عام 2022، فاعلم أنّك لست الوحيد الذي يعاني من ذلك.وفي أوقات كهذه حين نحتاج جميعًا إلى الراحة، فإن طبق مكونه الأساسي الفلفل الحال يفي بالغرض ..وقد يكون مضادًا للاكتئاب،.

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