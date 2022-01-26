بعد نشأت اللبناني.. القبض على مدعي نبوة جديد في السعودية

2022/01/26 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت السلطات السعودية أنها ألقت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة، على ما أفاد حساب الأمن العام السعودي التابع لوزارة الداخلية.

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