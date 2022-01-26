الإعلام الأمني تعلن تفاصيل إحباط محاولة تسلل لـ’داعش’ جنوبي سنجار

2022/01/26 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني===============قوة سنجار من الأبطال بالحشد الشعبي تحبط محاولة تسلل لداعش جنوبي سنجار...................بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة، أحبطت قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى في هيئة الحشد الشعبي، فجر اليوم ، محاولة تسلل لعناصر عصابات داعش الإرهابية جنوبي قضاء سنجار.حيث فتحت القوة نيرانها على المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء ما اجبرهم على الفرار، كما شرعت بملاحقتهم، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.============٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٢

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