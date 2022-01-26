الاتحاد مهددا: الإصرار على زيباري ستكون له عواقب

2022/01/26 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..هدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، الأربعاء، من أن الإصرار على فرض هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية ستكون له عواقب.وقال جباري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “طريقة فرض الإرادة ومحاولة الاستحواذ على جميع المناصب عبر الالتفاف على الاتفاقات ستكون له عواقب وخيمة على الإقليم”.وأضاف أن “الاتفاق السابق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مايزال […]

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