2022/01/26 | 12:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صعدت أسعار النفط من جديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاء الصعود بعد أن كانت أسعار الخام قد استهلت تعاملات اليوم على تراجع في ظل موجة بيع.وانخفضت أسعار النفط في بداية التعاملات مع إقبل المستثمرين على البيع بهدف جني الأرباح.وبحلول الساعة 11:03 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تتحول إلى الارتفاع أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تتحول إلى الارتفاع) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تتحول إلى الارتفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).